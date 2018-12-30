وظائف إدارية شاغرة في لجنة كود البناء السعودي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي- التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم والدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من الإدارات التابعة للجنة في مدينة الرياض.

وبينت اللجنة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

• منسق إعلامي- إدارة العلاقات العامة.

• موظف دعم فني- إدارة الحاسب الآلي.

• موظف إداري- إدارة الأمانة العامة.

• منسق لجان فنية- إدارة الهندسية.

وأوضحت اللجنة أن التقديم متاح اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1440/4/23هـ ويستمر حتى تاريخ 1440/4/30هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي:(هنا)