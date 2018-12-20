وفاة و7 إصابات إثر انقلاب حافلة طالبات في المدينة المنورة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة المنورة

توفيت طالبة ووقعت 7 إصابات إثر حادث انقلاب حافلة مدرسية في المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 09:37 من صباح هذا اليوم الخميس بلاغاً عن وقوع حادث لحافلة مدرسية صغيرة داخل أحد المخططات بحي الهجرة بالمدينة.

وأضاف أن على الفور تم توجيه خمس فرق إسعافية وعناية متقدمة للموقع بقيادة القيادة الميدانية، وعند الوصول وبعد إجراءات الفرز المبدئي اتضح وجود عدد 8 حالات 4 منها خطيرة الإصابة و2 متوسطة الإصابة وحالة بسيطة وحالة متوفاة في الموقع وتعود جميعها لطلاب تبلغ أعمارهم أكثر من 12 عاماً.

وبين السهلي بأنه تم معالجة ونقل جميع الإصابات للمستشفى.