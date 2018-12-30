ولي عهد أبوظبي يوجه رسالة مؤثرة إلى محمد بن راشد .. وحاكم دبي يرد

المواطن - الرياض

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة مؤثرة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب، رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة إكماله خمسين عاماً في خدمة الوطن.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه مع (عام زايد) يكمل أخي ورفيق دربي ومعلمي محمد بن راشد 50 عاماً في خدمة الوطن.. تحية شكر وتقدير واعتزاز نوجهها معكم لقائد ملهم نذر نفسه وكرس جهده وأبدع في خدمة وطنه، مضيفاً: “حفظك الله يا بو راشد لتواصل مع أبناء شعبك مسيرتك الحافلة بالعطاء والتنمية والنجاح”.

ونشر الشيخ محمد بن زايد صورة رسالة بعنوان “50 عاماً فخراً للوطن”، قائلاً إن “الأمم والشعوب تعظم صناع أمجادها وحضارتها ورموزها فخرا واعتزازا بإنجازاتهم التي تتباهى بها الأجيال والأوطان، ونحن في إمارات الوفاء يحق لنا أن نفخر بقائد استثنائي يحظى بمحبة شعبه وشعوب العالم واحترامهم”.

وأضاف: “يكمل أخي محمد بن راشد مع (عام زايد) 50 عاماً في خدمة الوطن منذ توليه مسؤولية قائد شرطة دبي… مسيرة حافة بالعطاء، رافق خلالها زايد وراشد (رحمهما الله) في مدرسة الحياة حتى أصبح مدرسة في القيادة والإدارة وصناعة الحياة”.

وتابع الشيخ محمد بن زايد بالقول: “50 عاماً يا بو راشد رفعت خلالها سقف الطموحات فاستثمرت بالإنسان وشيدت صروح الحضارة لتواصل مع أبنائك شعب الإمارات حصد المنجزات”، مؤكداً أن “أمامنا يا بو راشد ومع شعبنا مسيرة متواصلة من العطاء والعمل”.

وردّ الشيخ محمد بن راشد، على تهنئة ابن زايد، قائلًا في حسابه على “تويتر”: “أخي محمد بن زايد … شكراً لكلماتك.. وشكراً لمشاعرك الطيبة”.

وأضاف محمد بن راشد في تغريدته “وهبنا الوطن حياتنا فوهبنا تقديراً وعرفاناً ورفعة وحباً بين الناس.. عهدنا ووعدنا أن نبقى مخلصين لهذا الشعب وهذه الأرض”.