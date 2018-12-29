ياسمين عبدالعزيز تخضع لجلسة تصوير بعد الطلاق

المواطن - القاهرة

طلاق المشاهير يأخذ صورًا مختلفة، لكن كلها تجذب اهتمام الجمهور عبر وسائل التواصل التي تتناقل الخبر بسرعة لا يتوقعها طرفا العلاقة.

الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز اضطرت أن ترد على خبر طلاقها بجلسة تصوير خاصة ومميزة وكأنها تقول لطليقها: “خسرت الكثير”.

وعبر حسابها على انستقرام، شاركت ياسمين عبدالعزيز صورًا من جلستها الأخيرة، حيث ظهرت فيها بإطلالة شابة جذابة أظهرت جمالها وأنوثتها، ونالت إعجاب جمهورها من خلال تعليقاتهم على الصور.

وتجاهلت ياسمين عبد العزيز التي تعيش حالة من النشاط عبر السوشيال ميديا التعليق على انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة وتجاهلت الرد على تساؤلات الفضوليين.

وتشارك ياسمين عبدالعزيز حالياً في تصوير مسلسل الملكة الذي سيعرض في رمضان القادم وتعود به إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها عن الموسم الماضي.

ياسمين عبدالعزيز تجسد خلال الأحداث دور زوجة يختفي زوجها في ظروف غامضة، وتبدأ رحلة البحث عنه، وهي الرحلة التي تنتهي باكتشافها خيانته وخداعه لها سنوات طويلة، فتبدأ رحلة الانتقام منه بدلًا من البحث عنه.

يذكر أن مسلسل الملكة من تأليف عبدالله حسن وأمين جمال وطارق الكاشف، وتم الاستقرار على فتحي عبدالوهاب، وأحمد العوضي، وأحمد صلاح حسني للمشاركة في البطولة، وجارٍ اختيار باقي الأبطال.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قدمت مسلسل “هربانة منها” في رمضان 2017 مع شركة سينرجي، وخاضت به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية وشارك في بطولة العمل مصطفى خاطر وأخرجه معتز التوني.

وفي السينما قدمت ياسمين عبد العزيز فيلم “الأبلة طم طم”، بالتعاون مع الفنان بيومي فؤاد، وحمدي المرغني، وأيمن وتار، وشادي ألفونس، وخالد منصور، وسامي مغاوري، ومصطفى أبو سريع، تأليف أيمن وتار، وإخراج علي إدريس.