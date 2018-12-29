يوفنتوس ضد سامبدوريا .. ثنائية رونالدو تنقذ اليوفي من الهزيمة

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا التي أُقيمت على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز الفريق الأول لكرة القدم باليوفي بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا بشكل سريع، ولم ينتظر البرتغالي كريستيانو رونالدو كثيرًا لفض اشتباك التعادل السلبي، حيث نجح في الهز الشباك بعد مرور دقيقتين فقط؛ من تسديدة مميزة مُستغلًا عرضية من النجم باولو ديبالا.

وكاد باولو ديبالا أن يُعزز تقدم اليوفي في الدقيقة 24، إلا أن كرته مرت بجوار القائم، واحتسب حكم مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا ركلة جزاء لصالح الضيوف في الدقيقة 30، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو التي أكدت لمس إيمري كان للكرة.

ونجح كوالياريلا في هز شباك اليوفي من ركلة جزاء، وحاول ديبالا إحراز الهدف الثاني، إلا أن تألق أوديرو منعه من التسجيل، لينتهي الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا بالتعادل الإيجابي.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا اليوم، كاد جيانلوكا كابراري أن يهز شباك اليوفي إلا أن الحارس تصدى لتسديدته، ليستمر التعادل بين الفريقين.

ولجأ حكم مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا إلى تقنية الفيديو مُجددًا في الدقيقة 63، بعد لمس أليكس فيراري للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ويحتسب ركلة جزاء؛ يحولها كريستيانو رونالدو في الشباك.

وواصل باولو ديبالا إهدار الفرص في مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا اليوم، بعدما أضاع كرة سهلة في الدقيقة 75، وألغى الحكم هدفًا لصالح الضيوف في الدقيقة 92، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو التي أثبتت وجود تسلل.

وبعد مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم باليوفي رصيده إلى 53 نقطة، مُنفردًا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 29 نقطة في المركز الخامس.