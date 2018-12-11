11 وظيفة شاغرة لدى شركة بي إيه إي سيستمز في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “تبوك، والطائف، والظهران”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف فني الكترونيات الطيران (تبوك).

. مدرب القتال الإلكتروني (الطائف).

. مهندس دعم الصيانة واستمرارية صلاحية الطيران (تبوك).

. فني الخطط والجدولة (تبوك).

. مشرف الخدمات اللوجيستية الفيزيائية (الطائف).

. مشرف مراقبة المواد (الطائف).

. قائد فريق الخدمات اللوجستية الفيزيائية (الطائف).

. مدير خدمات تكنولوجيا المعلومات (الظهران).

. محلل أول بيانات سلسلة التوريد (الطائف).

. قائد فريق الإدارة سجل الطلبيات (الطائف).

. فني صيانة أنظمة الخروج- التورنادو (الظهران).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)