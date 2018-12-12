12 وظيفة إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والزمالة والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد رعاية (عدد 4 وظائف).

. كاتب جناح (عدد وظيفتين).

. محاسب مساعد.

. تقني تخدير.

. استشاري علم الأمراض التشريحية.

. تقني ثان- تخطيط النوم.

. كبير السائقين.

. مشرف قسم خدمات الطعام.

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 فبراير 2019م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)