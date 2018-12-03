3 مصطلحات من #الإسكان عليك معرفة معناها

أوضحت وزارة الإسكان عبر العناية بالمستفيدين معنى بعض المصطلحات التي قد تواجه المستفيدين من منتجاتها.
وقالت الإسكان إن معنى “حالة الاستحقاق لا يوجد” هو أن الطلب تحت الدراسة من قبل الوزارة وفور الانتهاء منه سيتم تعديل حالة الاستحقاق لدى المستفيد تلقائي.
أما رسوم الجدية فعرفتها الإسكان بأنها هي التي تضمن للمستفيد حجز الوحدة السكنية، وفي حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول توفر الوزارة ممول للمستفيد.
وبالنسبة إلى “مطابق للشروط” فتعني أن الشخص في قوائم الانتظار وفور توفر المنتج المناسب سيتم ترشيحه.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، دشن صندوق التنمية العقارية خدمة “المستشار العقاري”، بهدف عمل تحليل شامل لحالة المستفيد الائتمانية، وتعريفه بخيارات وحلول التمويل العقاري المتوفرة لدى الجهات التمويلية قبل توجهه إليها، الأمر الذي من شأنه مساعدة المستفيد في عملية اتخاذه القرارات المناسبة بالإضافة إلى زيادة مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العامودي أن خدمة “المستشار العقاري”، ستسهم بشكل كبير في تحسين تجربة المستفيد، من خلال توضيح أفضل المنتجات والعروض التمويلية المناسبة له، لتيسير حصوله على التمويل العقاري بكل سهولة، وتنبع هذه الخدمة من حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية على تفهم احتياجات المستفيدين، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في رحلة تملك “المسكن الأول”.
4 مشاراكات
ابو سالم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الشكوى الغير الله مذله مع كل الأسف. انا اشتغل في شركه قطاع خاص وراتبي ٣٣٠٠ ريال فقط لاغير واسمي مسجل في وزارة الإسكان وإلى حد الآن ماتم الاتصال بي من قبل الوزارة حيث أن المنتج الذي خصص لي هو القرض وإلى الآن منذ أن تقدمنا إلى صندوق التنمية العقاري التقديم دون وجود أرض ومن ثم تحولنا ابقدرة قادر إلى وزارة الإسكان وإلى حد الآن لم نستلم اي شي لا قرض ولا حتى سكن يجمعني انا وعائلتي المكون من أربعة أطفال وامهم تحت سقف واحد وإلى الآن أنا ساكن في شقه إيجار والله كريم وانا حاليا استنى وزارة الإسكان حيث اني أبلغ من العمر 55 سنه والحمدالله والشكر اطلب من وزير الإسكان بأن ينظر لحالي
احمد ابراهيم
ياريت العمودي يجد حل للمتقاعدين من رجال الامن الذين عليهم مديونيه من قبل التقاعد
احمد ابراهيم
الاخ العمودي جزاك الله خير . سؤالي هل العسكري المتقاعد الذي توجد عليه مديونيه سابقه للبنك ليس ضمن ألية الوزارة . اذا كان الجواب ليس ضمن الاليه . فقد حكم علينا بالاجار مدى الحياة وطالما لانستحق يعني اصبحنا خارج الية الوزارة وخارج رؤية سمو سيدي ولي العهد ٢٠٣٠ . والله المستعان
الشمري
ياناس يامدرا افيدونا بالحل انا اشتغل بالقطاع الخاص وراتبي ماشالله ماشي حاله طلع لي الموافقه بتمويل الإسكان وبعد ماتجهت لبنك الرياض قالو مانقدر نعطيك تمويل قلت ليش قالو شركتكم مامعه اتفاقيه طيب عندي سؤال لوكان يطلبك بنك أو حتى فاتوره جوال ليش يخصمونهن على يعني وش الحل بالاتفاقيه ليش انا والبنك مايسمى اتفاقيه