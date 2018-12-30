700 صورة و30 فيلماً تحاكي جمال وتنوّع وثراء واحة الأحساء

المواطن - واس

بلغ عدد الصور المشاركة في مسابقة غرفة الأحساء للتصوير في دورتها التاسعة لعام 2018م، ضمن محور” الأحساء كما أرى” أكثر من 700 صورة، مستوفية لجميع المعايير والشروط، فيما بلغت الأفلام القصيرة المشاركة 30 فيلمًا، تحاكي فيها جمال وروعة وتنوّع وثراء واحة الأحساء .

وتهدف المسابقة التي سيتم الإعلان عن نتائجها في الـ 22 من يناير المقبل، إلى تعزيز دور الغرفة الرائد في إبراز صور الحياة المجتمعية والإنسانية والمعالم الحضارية والسياحية بالأحساء والمساهمة في الارتقاء بفن التصوير وتعزيز حضوره في الأوساط والمنابر الثقافية، والتأكيد على دور الصورة كإحدى أهم أدوات عالمنا المعاصر المعرفية والثقافية والاقتصادية والإعلامية، بالإضافة إلى دعم وتشجيع المصورين المحترفين والهواة والموهوبين .

وأوضح أمين عام الغرفة عبدالله النشوان، أن نسخة هذا العام من المسابقة تكتسب أهمية خاصة، لأنها تواكب جهود ومبادرات استثمار وتوظيف إدراج الأحساء في قائمة التراث العالمي، وإعلان الأحساء عاصمة للسياحة العربية لعام 2019، لافتًا النظر إلى أن موعد إعلان نتائج المسابقة وأسماء الفائزين سيكون ضمن برنامج الحفل السنوي لرجال الأعمال بالأحساء في يناير القادم، منوّهًا بدور الغرفة المجتمعي والثقافي والوطني وإبراز ما تكتنزه الأحساء من تنوّع وثراء تاريخي وتراثي وبيئي .

وأكد النشوان أن ما تتمتع به أرض الواحة من موارد ومظاهر طبيعية ومعالم تاريخية ومقومات سياحية متميزة وثروة تراثية هائلة، سيظل يُغري المبدعين والفنانين على استكشافه ورصده وتسجيله وتوثيقه بما يرفد النجاحات ويعزز الاستحقاقات المتتالية التي تشهدها الأحساء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مبرزًا دور الغرفة في إطلاق ورعاية ودعم المسابقة منذ انطلاقتها في نسختها الأولى عام 2009م .