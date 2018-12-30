Liverpool عُقدة أرسنال في البريميرليج

المواطن - مروة نبيل

ظهر Liverpool بمستوى مميز خلال مباراة أرسنال، التي حسمها لصالحه بخماسية مقابل هدف، ليُعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز أهداف Liverpool في شباك أرسنال فيرمينيو في الدقائق 14، 16 و65، والسنغالي ساديو ماني في الدقيقة 32، والمصري محمد صلاح مع نهاية أحداث الشوط الأول، وأحرز هدف الجانرز أينسلي مايتلاند نايلز في الدقيقة 11.

وتُعد خسارة أرسنال أمام Liverpool بخماسية، هي الهزيمة التاسعة في تاريخ الجانرز التي يخسر فيها بأربعة أهداف أو أكثر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”.

ويبدو أن النتائج الكبيرة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، باتت مرتبطة بدرجة كبيرة بفريق Liverpool حيث إن 5 مباريات من أصل الـ9 هزائم الثقيلة كانت أمام الريدز.

ويسير Liverpool بخُطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 54 نقطة، من الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 3 مواجهات.

ويُعد Liverpool هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، في الوقت الذي خسر فيه كبار البريميرليج، حيث هُزم مانشستر سيتي وتشيلسي 3 مباريات، وخسر توتنهام في 5 لقاءات، ونال أرسنال 4 هزائم.

وأحرز لاعبو Liverpool 48 هدفًا، واهتزت شباكهم بـ8 أهداف فقط خلال 20 مباراة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم حتى الآن.