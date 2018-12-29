liverpool vs Arsenal .. الريدز يقهر مدفعجية لندن بخماسية مُدوية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة liverpool vs Arsenal منذ قليل، في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز نادي ليفربول بخماسية مقابل هدف.

وبدأ الشوط الأول من مباراة liverpool vs Arsenal بضغط كبير من جانب ليفربول، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

تمكن آرسنال بعد ذلك من افتتاح النتيجة في لقاء liverpool vs Arsenal عبر اللاعب ميتلاند نايلز بالدقيقة الحادية عشرة بطريقة جميلة.

حاول نادي ليفربول بعد ذلك البحث عن إدراك هدف التعادل، وكان له ما أراد عبر اللاعب روبيرتو فيرمينيو، والذي سجل الهدف الأول للريدز بالدقيقة الرابعة عشرة من عمر مباراة liverpool vs Arsenal.

واصل نادي ليفربول ضغطه وتألقه الهجومي، حيث تمكن اللاعب روبيرتو فيرمينيو من إضافة الهدف الثاني للريدز بطريقة جميلة في الدقيقة السادسة عشرة من عمر الشوط الأول من مباراة liverpool vs Arsenal.

أضاف اللاعب السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لفريق ليفربول بالدقيقة الثانية والثلاثين من عمر الشوط الأول من مباراة liverpool vs Arsenal، لتصبح النتيجة تشير إلى تقدم الريدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

واصل ليفربول ضغطه وتألقه الهجومي وذلك من أجل تسجيل الهدف الرابع، حيث تمكن اللاعب محمد صلاح من تسجيل الهدف الرابع للريدز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة liverpool vs Arsenal.

وفي الشوط الثاني من مباراة liverpool vs Arsenal، لم يفلح فريق آرسنال في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الثاني وسط محاولات جادة من نادي ليفربول لتسجيل الهدف الخامس.

سجل اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو الهدف الخامس لفريق ليفربول من ركلة جزاء بالدقيقة الخامسة والستين لتصبح نتيجة مباراة liverpool vs Arsenal، تشير إلى تقدم الريدز بخماسية مقابل هدف.

انتهت مباراة liverpool vs Arsenal بفوز ليفربول بخماسية مقابل هدف، حيث أصبح رصيد الريدز بعد الفوز 54 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 38 نقطة في المركز الخامس.