آرسنال ضد مان يونايتد .. كتيبة سولشاير تُدمر حصون المدفعجية بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة آرسنال ضد مان يونايتد في دور الستة عشر ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوز أكثر من رائع ومستحق لنادي مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف.

وبدأ الشياطين الحمر الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد مان يونايتد بضغط هجومي كبير وذلك بحثًا عن تسجيل الهدف الأول في المباراة.

وبعد محاولات هجومية مميزة، تمكن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز من افتتاح النتيجة لمانشستر يونايتد بتسجيله الهدف الأول في مباراة آرسنال ضد مان يونايتد بالدقيقة الثلاثين بعد تمريرة أكثر من رائعة من اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو.

وظل نادي مانشستر يونايتد يضغط بقوة مستغلًا تراجع الجانرز في لقاء آرسنال ضد مان يونايتد من أجل تسجيل الهدف الثاني، وهو الأمر الذي نجح فيه اللاعب جيسي لينجارد حيث سجل الهدف الثاني للشياطين الحمر بالدقيقة الثالثة والثلاثين بعد تمريرة أكثر من رائعة من اللاعب روميلو لوكاكو.

حاول الجانرز قبل نهاية الشوط الأول تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول له في مباراة آرسنال ضد مان يونايتد، وهو الأمر والذي نجح فيه اللاعب الجابوني بيير أوباميانج والذي سجل الهدف الأول لآرسنال بعد تمريرة من الفرنسي ألكسندر لاكازيت بالدقيقة الرابعة والأربعين.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة آرسنال ضد مان يونايتد، حاول الجانرز في أكثر من مناسبة العودة في المباراة ولكن دون فائدة في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي مانشستر يونايتد بالإضافة إلى تألق الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو.

تمكن النجم الفرنسي أنتوني مارسيال من تسجيل الهدف الثالث للشياطين الحمر بالدقيقة الثالثة والثمانين، لتصبح نتيجة لقاء آرسنال ضد مان يونايتد تشير إلى تقدم نادي الشياطين الحمر بثلاثية مقابل هدف.

انتهت مباراة آرسنال ضد مان يونايتد بفوز اليونايتد وصعوده إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، كما تمكن المدرب أولي جونار سولشاير كذلك من تحقيق الفوز الثامن على التوالي مع اليونايتد منذ تولي مسؤولية تدريب الفريق خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.