آمال ماهر .. خبر مفرح وآخر صادم!

المواطن - متابعة

في يوم واحد، تلقت الفنانة آمال ماهر خبراً مفرحاً وآخر صادم، بشأن ألبومها الجديد “أصل الإحساس”.

والخبر المفرح هو أن أغاني ألبوم الفنانة آمال ماهر الجديد أصل الإحساس حصد 19 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب مؤخرًا، بعد مرور 10 أيام على طرحه على المتاجر الإلكترونية.

وتصدرت أغنية “بداية بدايتك” ألبوم الفنانة آمال ماهر الجديد أصل الإحساس برصيد 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب، لتصبح الأغنية الأكثر استماعًا في الألبوم،فيما حققت أغنية “غاب” 3 ملايين و400 ألف مشاهدة لتأتي في المركز الثاني بين أغاني الألبوم، وبعدها أغنية “ياما عز عليا بعادك” برصيد 3 ملايين.

واختارت الفنانة آمال ماهر اسم الألبوم “أصل الإحساس” الذي يوضح مفهوم الإحساس الحقيقي في المواقف الحياتية، مؤكدة أنه مع الوقت تظهر حقيقة تلك الأحاسيس والمشاعر بشكل مختلف، فالوصول لأصل الإحساس حاليًا يأخذ وقتًا ويحتاج خبرات كبيرة.

أما الصادم، فهو تسرب ألبوم آمال ماهر عبر عدد من المواقع والمنتديات الإلكترونية، وهو يتضمن 16 أغنية جميعها باللهجة المصرية وتتعاون في الألبوم نخبة من الشعراء والملحنين أبرزهم تامر حسين وأيمن بهجت قمر ووليد سعد وخالد تاج الدين ومدين.

آمال ماهر مندور من مواليد 19 فبراير 1985 م وهي مغنية مصرية من القاهرة، وبدأت الغناء وعمرها 13 عامًا في سنة 1998، ومنذ ظهورها الأول تركت انطباعًا كبيرًا لدى متذوقي الغناء في مصر والعالم العربي.

وأصبحت آمال ماهر القاسم المشترك في الاحتفالات والمناسبات الوطنية الهامة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية في مصر، حيث تمتلك آمال ماهر صوتًا استثنائيًا يؤدي جميع المقامات استحقت به لقب “ملكة الغناء”، بحسب نقاد.

واكتشف أستاذ الموسيقى محمد المليجي، الفنانة آمال ماهر عندما انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة، ومن هنا كانت بدايتها.

وتركت آمال ماهر الدراسة والتحقت بمعهد الموسيقى العربية، وفي نقابة المهن الموسيقية سمعها صلاح عرام والذي تدين له بالفضل في أنه الشخص الذي تعرفت ووصلت عن طريقه للموسيقار الكبير عمار الشريعي الذي كانت من خلاله انطلاقتها بمسلسل أم كلثوم.

وأطلقت آمال ماهر ألبومها الأول “اسألني أنا” عام 2006 بيد أن انطلاقتها الحقيقية لعالم النجومية كانت عام 2011 مع إصدار ألبومها الثاني “أعرف منين” والذي لاقي نجاحًا كبيرًا وضعها في صفوف النجوم الكبار في العالم العربي.