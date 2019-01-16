أربعة تمارين تساعد في السيطرة على التهاب مفاصل اليد

المواطن - متابعة

يعاني البعض من مشاكل في مفاصل اليد، إما بسبب العمل على الحاسوب لساعات طويلة، أو بسبب البرد، أو بسبب أمراض معينة.

وفور بدء العلامات الأولى على الإصابة بالتهاب مفاصل اليدين في الظهور، يجب اتخاذ خطوات فورية لمواجهة الأعراض.

والتمارين التالية تساعد في مكافحة الأعراض:

التمرين الأول: ضع كرة تنس بين الإبهام وأي إصبع آخر، ثم قم بحركة التوائية مماثلة لتلك التي تقوم بها عند فتح وغلق برطمان. وكررها عشر مرات.

التمرين الثاني: أمسك كرة تنس بأطراف ثلاثة أو أربعة أصابع ممتدة واجعل الكرة تلف، وقم بتغيير الاتجاهات بعد ثلاث دقائق.

التمرين الثالث: ضع كرة مطاطية صغيرة في راحة اليد وأبقها في مكانها بالإبهام، ثم لف الكرة من وإلى الأصابع. قم بهذا من ثماني إلى عشر مرات.

التمرين الرابع: ضع كرتين من كرات تنس الطاولة في راحة اليد، وبيد مفتوحة حاول لف الكرتين حول بعضهما البعض. قم بعمل هذا التمرين لمدة ثلاث دقائق في اتجاه عقارب الساعة ثم عكس عقارب الساعة. بعد ذلك قم بتبديل اليدين.