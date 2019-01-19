أستاذ تخطيط تربوي: المُعلمون والإداريون لديهم حوافز ودوافع للإبداع ولكن!

المواطن - الرياض

رأى أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي د. خالد الثبيتي، أن المُعلمين والإداريين في وزارة التعليم لديهم حوافز ودوافع للإبداع، لكنهم يحتاجون بيئة عمل تشجعهم وترسم لهم الخطط.

وتابع الثبيتي في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن تطوير التعليم يحتاج لوقت طويل، ويجب أن تتم على مراحل، موضحًا أنه يجب التعامل مع جميع ملفات التعليم المختلفة على أنها ملف واحد متكامل.

أما المستشار التربوي خالد الرميح فقال: “ننتظر الكثير من الوزير الجديد حمد آل الشيخ في تطوير التعليم”.

وأضاف الرميح أنه يجب استبعاد أي مسؤول لم يقدم جديدًا في تطوير التعليم خلال أربع سنوات من تعيينه في منصبه، خاصةً وأنه لا يوجد اهتمامات بالطالب في احتياجاته الأساسية.