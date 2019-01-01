أسعار البنزين تتراجع في 5 دول مع بداية العام الجديد

المواطن - الرياض

تراجعت أسعار البنزين في عدد من الدول الخليجية والعربية اعتبارًا من اليوم الأول من يناير 2019.

وبحسب موقع “thefuelprice” تراجعت أسعار البنزين في كل من الإمارات وعمان والأردن وفلسطين بالإضافة إلى قطر حيث بدأت الأسعار الجديدة اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء.

ففي الإمارات بلغ سعر البنزين 98 ممتاز 2 درهم لكل لتر فيما بلغ سعر البنزين 95 خصوصي 1.89 درهم لكل لتر وبلغ سعر الديزل 2.30 درهم.

أما في عمان فقد بلغ سعر بنزين 91 العادي 0.198 ريال / لتر فيما بلغ سعر بنزين 95 ممتاز 0.209 ريال / لتر.

يذكر أن أسعار البنزين في المملكة لم تتغير منذ يناير 2018 حيث تقرر تطبيق الأسعار، مع نهاية آخر ساعة في يوم الأحد 13 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 31 ديسمبر 2017م، أي ابتداء من الساعة الثانية عشرة؛ منتصف الليل وبداية يوم الاثنين 14 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م، وفقاً لما يلي:

بنزين 91 بسعر 1.37 ريال لكل لتر

بنزين 95 بسعر 2.04 ريال لكل لتر

الديزل ” للصناعة والمرافق ” 0.378 ريال لكل لتر

الديزل ” النقل” لم يتغير السعر الأساسي السابق 0.47 لكل لتر

الكيروسين “لم يتغير السعر الأساسي السابق” 0.64 لكل لتر

وتشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة.

وكان وزير المالية محمد الجدعان أكد في نهاية 2018 أنه لا نية لزيادة أسعار الطاقة في المملكة باستثناء مراجعة أسعار البنزين في 2019 والمراجعة قد تعني زيادة أو نقصان أو تثبيت السعر على ما هو عليه.

بدوره أشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في تصريحات سابقة إلى أن مراجعة أسعار البنزين التي ستجري في 2019 ستتم من خلال تعديلات طفيفة جدا.