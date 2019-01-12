أصابوا رجل أمن.. القبض على متورطين في إطلاق النار على نقطة تفتيش بعسير
لا تزال الجهات الأمنية تحقق وتتابع عددًا من المطلوبين

أصابوا رجل أمن.. القبض على متورطين في إطلاق النار على نقطة تفتيش بعسير

2019/01/12
الساعة 6:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - عسير

أعلن المتحدث الأمني لفرع إدارة المجاهدين في عسير، سعيد جرمان آل مريح، عن القبض على مطلقي النار على نقطة الضبط الأمني المشتركة بهجرة واسط في محافظة يدمة ومحافظة تثليث بمنطقة عسير.

وتعرضت النقطة لإطلاق نار مساء أمس الجمعة من مصدر مجهول، نتج عنه إصابة رجل أمن تابع للمجاهدين.

وأوضح آل مريح أنه بمتابعة الجهات الأمنية للمطلوبين، تم تحديد هوية عدد من المتورطين فيها، والقبض على سعوديين وسوري وإفريقي الجنسية وإصابة قائد المركبة، ولا تزال الجهات الأمنية تحقق وتتابع عددًا من المطلوبين الذين لهم صلة بالقضية، بحسب “عكاظ”.



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