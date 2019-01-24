أصوات تحذرك بوجود عطل في سيارتك.. إهمالها قد يتلف المحرك

المواطن - متابعة

مع مرور الزمن تتعرض السيارات للأعطال لعدة أسباب منها انتهاء صلاحية بعض أجزائها، أو نتيجة للقيادة السيئة وغير ذلك، وعند بداية حدوث العطل في أحد أجزاء السيارة فإنه يصدر صوت معين يدل على مكان هذا العطل، ويجب حينها إصلاح هذا العطل قبل تفاقمه، وبعض السائقين لا يدرون معنى هذه الأصوات، لذا نقدم لكم اليوم أبرز الأصوات التي تصدرها السيارة وتدل على مكان ونوع العطل.

إزعاج من العادم:

هذه الأصوات الخارجة من العادم تدل على تعرض نظام العادم إلى ثقب في أحد أجزائه، أو نتيجة تفكك العلبة أو الأنبوب الموصل لها.

صفير من المحرك:

هذا الصوت يدل على تلف في أحد سيور المحرك، أو يكون قد تعرض للارتخاء وفي حاجة لإحكام ضبطه.

صفير أو أزيز عند الضغط على المكابح:

يدل صوت الصفير من المكابح على تآكل تيل الفرامل وتعرضها للتلف، أو قد يكون السبب تعرض قرص الفرامل “الطنبورة” للاعوجاج.

احتكاك المسامير بجوار المحرك:

صدور صوت مثل احتكاك القطع المعدنية ببعضها من أسفل غطاء المحرك يدل على ضرر بالمكابس أو الصمامات.

فقاعات من الردياتير:

يدل صوت الفقاعات عند صدوره من الردياتير على ارتفاع درجة حرارة محرك بصورة كبيرة، ويجب التوقف على الفور للبحث عن سبب المشكلة حتى لا يتلف المحرك.

الطنين:

صوت الطنين أثناء السير في حالة صدوره من الخلف بجوار خزان الوقود، يدل على تلف مضخة الوقود.

أزيز من الإطارات مع السرعات المنتظمة:

يدل هذا الصوت على أن ضغط الهواء داخل الإطارات منخفض، وأنه يجب ضبطه.

صوت دقات مرتفعة بصورة منتظمة والسيارة متوقفة:

يدل هذا الصوت على انخفاض مستوى زيت المحرك بدرجة كبيرة، حيث يدل على احتكاك الأجزاء المعدنية داخل المحرك.

طقطقة أسفل السيارة:

هذا الصوت يدل على أن هناك معضلة في أجزاء امتصاص الصدمات الكبالن والمساعدين.