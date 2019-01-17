أمين السياحة العالمية يبحث مع الخطيب أوجه التعاون بين المملكة والمنظمة

المواطن - الرياض

بحث أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مع زوراب بولوكاشيفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية عددًا من مجالات وبرامج التعاون المشتركة بين الهيئة والمنظمة، وتوسيع نطاق التعاون والشراكة بين الجهتين، والجهود المستقبلية لدعم وتطوير قطاع السياحة في المملكة.

وأشاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بما تشهده المملكة من مشاريع سياحية عالمية ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومنها مشروع القدية، والبحر الأحمر، ومشاريع عملاقة أخرى مثل العلا وبوابة الدرعية وغيرها من المشاريع التي ستضع المملكة على خارطة السياحة العالمية، مؤكدًا اهتمام المنظمة بهذه المشاريع والعمل على دعمها بما يحقق رؤية المملكة في التحول إلى وجهة سياحية عالمية رئيسية في المنطقة.

وهنأ الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، في اتصال هاتفي أمس الأربعاء، أحمد بن عقيل الخطيب على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة الدعوة لأمين منظمة السياحة العالمية لزيارة المملكة والاطلاع على آخر المشاريع والفعاليات السياحية، وأبدى أمين عام المنظمة شكره على هذه الدعوة مؤكدًا قيامه بهذه الزيارة في أقرب فرصة.