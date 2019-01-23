أمين عسير يتفقد سير العمل في تطوير أحياء وميادين خميس مشيط

المواطن - خميس مشيط

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي المشروعات التي تنفذها بلدية خميس مشيط في عدد من أحياء المحافظة.

ووقف الحميدي على سير العمل في مشروع تطوير الطرق والشوارع والمخططات والأحياء القديمة والميادين بمحافظة خميس مشيط والتي شملت مخطط الإسكان وبن نابت وذلالة ومخطط رقم 3.

واطلع الحميدي خلال جولته التفقدية على ما تم إنجازه والمراحل المتبقية منها، وشدد على مسؤولي بلدية خميس مشيط والمقاولين المنفذين والاستشاريين المشرفين على المشروع بأهمية المتابعة والعمل وفق أعلى المواصفات والتزام الجودة في التنفيذ. وبذل أقصى الجهود لإنجاز المشروعات وفقًا لما تم الاتفاق عليه من حيث الجودة والدقة والمواعيد.

ورافق الأمين في جولته التفقدية رئيس بلدية خميس مشيط المكلف سليمان الشهراني.