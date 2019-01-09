أهداف برنامج الإسكان التنموي والشرائح المستهدفة.. من التمكين إلى التنمية

المواطن - الرياض

أوضح مازن الداوود، المشرف العام على الإسكان التنموي في وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، المقصود بالإسكان التنموي، والشرائح المستهدفة.

وقال الداوود خلال مشاركته في برنامج ”تم”: إنه برنامج مستدام يساهم في إيجاد حلول سكنية لتمكين الأسر الأشد حاجة لتوفير سكن لهم، وملائمة لهم، حيث يتم ذلك بالشراكة مع القطاع غير الربحي.

وأضاف: نحن ساعدناهم ووفرنا لهم بيئة سكنية لهم، وانتقلنا من وضع رعاية إلى تمكين ومن تمكين إلى تنمية، ليكون وضعهم الاجتماعي أفضل ومشاركته في المجتمع أفضل.

وتابع: “يستهدف هذا البرنامج، الشريحة الموجودة في وزارة العمل والتضامن الاجتماعي، ووزارة العمل الآن لديها قائمة تضع من خلالها الأولويات، ومن يستحق ذلك”.

ماهو الإسكان التنموي؟ ومن الشرائح المستهدفة فيه؟ مازن الداوود يوضح ذلك. #الإسكان_التنموي_في_تم pic.twitter.com/OSdzVELUt1 — برنامج تم (@TammTalkShow) January 9, 2019