أهداف برنامج الإسكان التنموي والشرائح المستهدفة.. من التمكين إلى التنمية

أهداف برنامج الإسكان التنموي والشرائح المستهدفة.. من التمكين إلى التنمية

2019/01/09
الساعة 11:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضح مازن الداوود، المشرف العام على الإسكان التنموي في وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، المقصود بالإسكان التنموي، والشرائح المستهدفة.

وقال الداوود خلال مشاركته في برنامج ”تم”: إنه برنامج مستدام يساهم في إيجاد حلول سكنية لتمكين الأسر الأشد حاجة لتوفير سكن لهم، وملائمة لهم، حيث يتم ذلك بالشراكة مع القطاع غير الربحي.

وأضاف: نحن ساعدناهم ووفرنا لهم بيئة سكنية لهم، وانتقلنا من وضع رعاية إلى تمكين ومن تمكين إلى تنمية، ليكون وضعهم الاجتماعي أفضل ومشاركته في المجتمع أفضل.

وتابع: “يستهدف هذا البرنامج، الشريحة الموجودة في وزارة العمل والتضامن الاجتماعي، ووزارة العمل الآن لديها قائمة تضع من خلالها الأولويات، ومن يستحق ذلك”.

 

 



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