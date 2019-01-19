أول رد من منى فاروق على الفيديو الفاضح

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ردت الفنانة المصرية منى فاروق، لأول مرة، على ما قيل إنه تسريب فاضح ظهرت به قبل أيام مع الممثلة شيماء الحاج والمخرج خالد يوسف.

وقالت منى فاروق على موقع “إنستجرام“: إنها “لا تملك سوى حساب واحد، وأن ما ينقل على لسانها عبر أي مواقع هي غير مسؤولة عنه”.

وسادت حالة من الغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، من سلوك منى فاروق وشيماء الحاج والمخرج خالد يوسف، الذي انتقد كثيرون لجوءه المتكرر للإباحية في تصوير أفلامه السينمائية.

منى فاروق هي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة، كانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية، قبل أن تشارك الفنان محمد رجب من خلال فيلم الخلبوص عام 2015، قدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي، التي كانت تتمتع بروح كوميدية ورقيقة.

وشاركت منى فاروق في عدد من المسلسلات منها الأب الروحي، وظل الرئيس، ورحيم في شهر رمضان الماضي مع الفنان ياسر جلال.