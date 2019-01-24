إجراءات سهلة تقوي مناعة الطفل

المواطن - متابعة

خلال فصل الشتاء يشعر الآباء أن انتقال العدوى للأطفال سهل نتيجة عدم توقف الجراثيم عن مهاجمتهم.

وتلعب المناعة القوية وإجراءات النظافة دوراً هاماً في حماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا، وإليك ما يمكنك عمله لتقوية مناعة الطفل:

النوم: راحة الجسم أحد المفاتيح الرئيسية لمناعة قوية. يحتاج الطفل حديث الولادة إلى 18 ساعة من النوم، والطفل الدارج ما بين 12 و13 ساعة، أما في مرحلة ما قبل المدرسة فيحتاج الطفل 10 ساعات من النوم كل يوم، تقل إلى 9 ساعات بعد سن 8 سنوات.

التغذية: التوازن الغذائي مسألة حيوية ليستطيع جهاز المناعة أداء وظيفته. يحتاج الطفل إلى البروتين والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية. لذا قدم لطفلك الحمضيات والجزر والخضراوات الورقية والبقول واللبن (الزبادي) واللحوم والأسماك.

النظافة: درّب طفلك على غسل يديه قبل وبعد الأكل، وتكرار تنظيفها وغسلها خاصة قبل أن يلمس عينيه، وبعد أن يمخّط أنفه.