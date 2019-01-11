إصابة الفرج تغير خطة التعاقدات الهلالية

المواطن - طارق سعد

ألقت إصابة القائد الهلالي سلمان الفرج بظلالها على خطة الإدارة الزرقاء والمدرب جيسوس في فترة التعاقدات الشتوية الحالية، وباتت فكرة التعاقد مع لاعب وسط أجنبي واردة بحسب مصادر خاصة لـ”المواطن“.

وتبحث الإدارة مع المدرب جيسوس فكرة التعاقد مع لاعب وسط بأدوار دفاعية، والاستغناء عن فكرة التعاقد مع لاعب هجومي في ظل التعقيدات الأخيرة في صفقة كابتن أتلانتا الإيطالي جوميز.

وبحسب تصريحات تلفزيونية للرئيس التنفيذي للهلال طارق التويجري، فإن لاعبين قادمان في الفترة الشتوية الحالية.

وسيكون المدافع الأسترالي ديجينيك أحد القادمين، بحسب مصادر “المواطن“، على أن يكون اللاعب الآخر بين خانتي المحور وصانع اللعب.