إطلاق خطة لتوطين 15 ألف وظيفة في الاتصالات

المواطن - الرياض

أطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة، خطة العمل التنفيذية، لتوطين 15 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات.

وتأتي هذه الخطة بهدف رفع نسبة التوطين وتحفيز القطاع للنمو.

وقبل أيام أعلنت العمل بدء توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، سعيًا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.