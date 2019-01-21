إغلاق قنصلية المملكة في الصين لهذا السبب

إغلاق قنصلية المملكة في الصين لهذا السبب

2019/01/21
الساعة 8:48 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو -جمهورية الصين الشعبية- بأنها ستغلق أبوابها اعتباراً من يوم الاثنين 4 فبراير 2019، وسوف تستأنف أعمالها يوم الاثنين 11 فبراير.

وأوضحت القنصلية في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن الإغلاق سيتم بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة واحتفالات الربيع؛ حيث تعتبر هاتان المناسبتان من الإجازات الرسمية في جمهورية الصين الشعبية.

ودعت القنصلية كل المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على هاتف شؤون السعوديين رقم 8618998378131، المفتوح على مدار الـ24 ساعة.



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