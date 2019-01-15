إنهاء إجراءات أكثر من 144 ألف عاملة في مطار الملك خالد بالرياض

المواطن - الرياض

تمكنت وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال التسعة أشهر الماضية، من إنهاء إجراءات استقبال وإرسال 144868 عاملة منزلية قادمة للعمل في المملكة.

وأوضح مدير الوحدة، أحمد السند، أن عدد العاملات اللاتي أكملن سفرهن إلى مختلف مناطق المملكة بعد وصولهن لمطار الملك خالد كمحطة وصول أولى هو 14515 عاملة، فيما بلغ عدد العاملات المحالات إلى مراكز الإيواء بسبب تأخر كفلائهن عن الحضور لاستلامهن 3034 عاملة.

بينما تم تسليم 127319 عاملة لكفلائهن في الرياض، مضيفًا أن أبرز مهام الوحدة هي استقبال العاملة عند وصولها للمطار بالتنسيق مع الجوازات والجمارك وإيوائها لحين الانتهاء من التواصل مع كفيلها وإبلاغه بوصولها، ليتم بعد ذلك تسليمها للكفيل عند حضوره وفق الإجراءات النظامية الملزمة بحضور صاحب العمل شخصيًّا مصطحبًا أصل هويته الوطنية، أو تفويض من يراه باستلامها عن طريق نظام أبشر في حال تعذر حضوره مع ضرورة تصديق التفويض من الغرفة التجارية بالنسبة للشركات والمؤسسات وصلاحيته لمدة شهر من تاريخ إصداره.

وأشار إلى أنه يتم تحويل العاملة لمكتب رعاية شؤون الخادمات، في حال تأخر الكفيل عن الحضور بما يزيد عن 24 ساعة.