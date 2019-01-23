إيميليانو سالا .. رسائله كشفت لحظات خوفه .. والبحث عنه لا يزال متواصلًا

المواطن - محمد سمعة

لا تزال عمليات البحث متواصلة بالتنسيق بين الجانب الفرنسي والبريطاني للبحث عن اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا والذي كان في طريقه من مدينة نانت الفرنسية إلى مدينة كارديف الويلزية لإتمام انتقاله لنادي كارديف سيتي الويلزي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت طائرة اللاعب إيميليانو سالا سقطت في بحر المانش الرابط بين فرنسا وبريطانيا أثناء طيرانها في الجو مساء يوم الاثنين ليستيقظ الجميع يوم الثلاثاء على خبر سقوط الطائرة في بحر المانش، دون معرفة مصير إيميليانو سالا حتى اللحظة الحالية.

ويذكر أن صحيفة OLE الأرجنتينية كانت تحدثت عن إرسال إيميليانو سالا لبعض الرسائل لأصدقائه قبل تحطم طائرته بقليل كشف فيها عن بعض لحظات القلق والرعب التي تعرض لها قائلًا: أهلًا بكم أصدقائي، لن تصدقوا ولكن الطائرة التي أستقلها كانت على وشك السقوط، سأنتقل إلى كارديف وأتشوق للتدرب مع فريقي الجديد.

وأضاف إيميليانو سالا لصديقه دييغو رولان قائلًا في رسالة صوتية: صديقي أشتاق إليك، إذا لم أتحدث معك فاعلم أنني لست بخير.

وقالت شبكة سكاي سبورت البريطانية نقلًا عن شرطة جزيرة جويرنسي الإنجليزية إن عمليات البحث لا تزال قائمة بالقرب من الجزيرة في بحر المانش عن طائرة إيميليانو سالا المفقودة.

ويذكر أن كارديف سيتي كان أعلن قبل حادثة إيميليانو سالا عن تعاقده مع اللاعب مقابل 15 مليون جنيه إسترليني تم دفعها لنادي نانت الفرنسي، ليكون إيميليانو سالا أغلى صفقة في تاريخ نادي كارديف سيتي متفوقًا على التشيلي جاري ميدل والذي يلعب حاليًا لنادي بيشكتاش التركي.

وسبق للاعب إيميليانو سالا اللعب في صفوف نادي بوردو الفرنسي ونادي كان الفرنسي ولم يُمثل المنتخب الأرجنتيني الأول حتى الآن في أي مباراة رسمية.

انضم إيميليانو سالا إلى نادي نانت في عام 2015 واستمر مع النادي الفرنسي لمدة أربعة أعوام، قبل انضمامه بشكل رسمي لنادي كارديف سيتي.