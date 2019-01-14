اتفاقية بين ديوان المظالم ووزارة الاتصالات لتطوير الخدمات التقنية وجودة الأداء

المواطن - الرياض

التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف في مكتبه بالرياض اليوم، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه.

وفي مستهل اللقاء رحب معالي رئيس ديوان المظالم, بمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مثنيّاً على الجهود المتكاملة بين الجهات الحكوميّة في سبيل تقديم الخدمات وتطويرها بطريقة ميسرة وحديثة خدمة لمستفيديها. وذلك في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، مما يسهم في رفع جودة الأعمال المقدمة لجميع الفئات.

واطّلع المهندس السواحه, على عرض مرئي للخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، والمتواكبة مع رؤية المملكة 2030، وعلى مؤشرات الأداء التي خصصها ديوان المظالم لقياس مدى نجاح الأعمال المحددة لكل إدارات ومحاكم ديوان المظالم مع شرح مفصل عن منظومة التحول الإلكتروني لأعمال الديوان، كما شاهد الوفد الزائر عرضاً لنظام “معين الإلكتروني” وكيفية استخدامه من قبل المستفيد سواءً كان دائرة قضائية أو مترافعاً، وذلك من خلال إدارة ملف الدعوى ابتداءً من قيدها وانتهاءً بالحكم فيها، وما يتيحه من وصول سهل وميسر لتعاملات المستفيدين، بالإضافة إلى ذلك شاهد الجميع عرضاً للإدارة العامة لتقنية المعلومات، احتوى على إبراز الدور المهم لأمن وسرية المعلومات وكيفية الحفاظ عليها، والأسس العلمية لإعداد بنية تقنية عالية الأمان للعمل القضائي والإداري بديوان المظالم.

إثر ذلك ألقى معالي رئيس ديوان المظالم كلمة قدم فيها الشكر لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات على زيارته، مؤكداً أهمية هذه اللقاءات في تعميق العلاقات التشاركية بين الجهات والمؤسسات الحكومية، نحو عمل تكاملي يخدم الوطن والمواطن.

ونوه بما يحظى به ديوان المظالم من اهتمام وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي أسهمت في تطور وتقدم الخدمات المقدمة للمستفيدين كافة، إلى جانب رفع كفاءة التقاضي، مؤكداً أن ديوان المظالم يطمح في المستقبل القريب للوصول إلى التقاضي الذكي عبر التطبيقات الذكية، وذلك تماشياً مع متطلبات العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم.

من جانبه أعرب معالي المهندس السواحه عن بالغ شكره وتقديره وعرفانه لمعالي الدكتور اليوسف على حسن الاستقبال، مشيداً بما وصل له ديوان المظالم من تطور ملموس في إجراءاته وأعماله كافة، متمنياً أن تكون هذه النقلة النوعية مصاحبة لمزيد من الإنجازات، مؤكداً أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ستعمل سوياً مع ديوان المظالم لرفع نسبة أتمتة إجراءات التعاملات القضائية إلى نسبة 80 % بحلول 2020 وفي عام 2022 ستنتقل جميع الإجراءات إلى شكلها الإلكتروني في عالم بدون ورق.

بعد ذلك تم توقيع مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تضمنت تبادل المعلومات والربط الإلكتروني، والاستفادة من الخبرات والقدرات في بناء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، وتبادل الخدمات والاستشارات، ودعم الكوادر البشرية، بالإضافة إلى تطوير السياسات والآليات في مجال بيئة العمل وتعزيز مجال الجودة وإدارة الأداء.

ثم صحب معالي رئيس ديوان المظالم, معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى المكتبة الرئيسية للديوان، حيث اطّلع على أبرز مصادر المعرفة التي تحتويها المكتبة، وآلية التصنيف المتبعة للكتب وطرق البحث فيها.

وفي ختام الزيارة قدم الدكتور اليوسف، درعاً تذكارياً تكريماً للمهندس السواحه متمنياً أن يثمر هذا اللقاء عن لقاءات مشتركة قادمة، تكون لبنة خير في تعزيز منظومة التواصل والشراكة الفاعلة البناءة فيما يخدم الطرفين والمصلحة العامة.