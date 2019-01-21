استقرار أسعار الذهب والدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين

المواطن - متابعة

استقرت أسعار الذهب وسط تحسن في إقبال المستثمرين على المخاطرة قابلته توقعات بأن يتوقف الفدرالي الأمريكي مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1281.41 دولار للأونصة بينما هبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمائة إلى 1281.10 دولار للأونصة.

وقبل أقل من أسبوعين على أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي في العام الجديد، لم يترك المسؤولون مجالا للشك بشأن استعدادهم لوقف زيادة أسعار الفائدة لفترة على الأقل.

من جهة أخرى استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين متجاهلا المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي والبيانات التي أظهرت أن اقتصاد الصين تباطأ بشكل حاد في 2018.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية اليوم الاثنين عند 96.388 بعدما ارتفع إلى 96.394 يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من يناير كانون الثاني.

وصعد اليورو 0.2 بالمائة إلى 1.1376 دولار، لكنه ظل قريبًا من أقل مستوى في أسبوعين عند 1.1353 دولار الذي لامسه يوم الجمعة.