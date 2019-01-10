الأهلي المصري يُطالب برفع الحصانة عن رئيس الزمالك

المواطن - محمد سمعه

تقدم النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب ببلاغ إلى الجهات القضائية في مصر ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري؛ وذلك بسبب إثارة الأخير للفتن بين جمهوري الأهلي والزمالك.

وقالت تقارير صحفية مصرية إن الأهلي تقدم بشكوته إلى النيابة العامة المصرية وذلك بسبب أحاديث مرتضى منصور في الفترة الأخيرة غير الصحيحة عن مجلس إدارة الأهلي، بجانب تصريحاته الاستفزازية والتي سببت الإساءة للنادي الأهلي ولأعضاء مجلس إدارته.

وطالب الأهلي في بلاغه بضرورة رفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور، حتى تتم معاقبته ومحاكمته قانونيًا، خاصة أن مرتضى منصور عضو في البرلمان المصري خلال دورته الحالية.

وسبق للنادي الأهلي أن تقدم ببلاغ ضد مرتضى منصور في الفترة الأخيرة قبل بلاغ اليوم، بسبب سخرية مرتضى منصور من المارد الأحمر بالإضافة لسخريته من الصفقات التي يبرمها المارد الأحمر.