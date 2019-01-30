الأهلي المصري يُعلن فسخ تعاقده مع هدف #الفتح

المواطن - محمد سمعة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن النادي فسخ تعاقده مع اللاعب المالي ساليف كوليبالي أمس الثلاثاء.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات إعلامية إن ساليف كوليبالي حصل على حقوقه المُتفق عليها مُسبقًا من الأهلي من أجل فسخ عقده.

ويذكر أن نادي الفتح كان أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ساليف كوليبالي في الفترة الأخيرة، وقبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقرر الأهلي فسخ عقد ساليف كوليبالي لعدم الاحتياج له في القائمة، خاصة لوجود 4 أجانب وهم” المغربي وليد أزارو، التونسي علي معلول، الأنجولي جيرالدو، النيجيري جونيور أجايي”.

ويذكر أن ساليف كوليبالي كان انضم إلى صفوف الأهلي في صيف عام 2018 قادمًا من نادي مازيمبي الكونغولي، حيث طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي السابق التعاقد معه لتعزيز الصفوف الدفاعية للشياطين الحمر.