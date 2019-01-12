الإتحاد السعودي يُكرم أكبر مشجعي المنتخب

الإتحاد السعودي يُكرم أكبر مشجعي المنتخب

2019/01/13
الساعة 12:59 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

شكر رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز للمواطن محمد الباهلي حضوره ومؤزارته للمنتخب السعودي في لقاء لبنان.

وقدم الفواز الدعوة للباهلي لحضور مباراة المنتخب السعودي ضد قطر على ضيافة الإتحاد السعودي لكرة القدم.



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