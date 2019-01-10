الاتحاد جاهز للرد على ثلاثية #القادسية .. و#النصر حذر أمام #الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم أربع مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين ناديي النصر والفيصلي، حيث تُقام في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

علاج الأخطاء شيء ضروري

ويسعى النصر لعلاج أخطائه والتي ارتكبها أمام الفتح في الجولة الخامسة عشرة، حيث سقط العالمي في فخ التعادل السلبي، وطُرد مدافعه البيروفي كريستيان راموس.

ولن يفرط النصر في نقاط مباراة الفيصلي، خاصة أن التعادل أو الخسارة يُبعد العالمي ولو بجزء بسيط عن منافسة الهلال على لقب الدوري.

أما نادي الفيصلي فيدخل بحال أفضل مباراة النصر، خاصة أن العنابي فاز في الجولة الخامسة عشرة على فريق الفيحاء بهدف دون رد.

أما مباراة الاتحاد والقادسية والتي تُقام على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق، ستشهد ظهور الاتحاد بشكل جديد بعد تدعيم صفوفه بثلاث صفقات قوية.

الاتحاد يخطط للثأر

كما سيرد الاتحاد على هزيمة الدور الأول القاسية من القادسية بثلاثية دون رد على ملعب الجوهرة المشعة، وهى الخسارة التي أدت لإقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز وقتها.

ويرغب الاتحاد في أن يبدأ الدور الثاني بقوة وتحقيق الفوز في 15 مباراة مع عدم التفريط في أي نقطة، حتى يبقى الاتحاد بين فرق دوري المحترفين.

وسيواجه التعاون، نادي الحزم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساء، بينما يواجه الوحدة نادي الفتح على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في تمام الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق مساء.