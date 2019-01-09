الاحتياطيات السعودية تقفز 266 مليار برميل نفط و 319.5 تريليون قدم مكعبة غاز

المواطن - الرياض

أعلنت المملكة زيادة احتياطيات النفط والغاز بحسب مراجعة مستقلة، حيث زادت احيتاطيات النفط 2.2 مليار برميل فيما ارتفعت احتياطيات الغاز 17 تريليون قدم مكعبة.

وقالت المملكة في بيان لها اليوم – نشرته العربية نت – إن احتياطيات النفط ارتفعت إلى 263،2 مليار برميل فيما ارتفعت احتياطيات الغاز إلى 319،5 تريليون قدم مكعبة.

وأضاف البيان أن احتياطيات النفط مع احتساب حصة الحقل المشترك مع الكويت تصل إلى 266 مليار برميل.

وفي تعليقه على هذه الأرقام قال المهندس خالد الفالح : التدقيق الأخير يثبت صحة اعتقادنا بأن أرامكو أكثر شركات العالم قيمة.

وأضاف : التقييم المستقل يؤكد أن كل برميل من النفط ننتجه هو الأكثر ربحية عالميًّا.