الاستثمار تعلن شراكتها مع بطولة الغولف السعودية

المواطن - عبدالملك آل سميح

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار اليوم، عن شراكتها مع الاتحاد السعودي للغولف بمناسبة استضافة المملكة لبطولة السعودية الدولية والتي ستقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الفترة من 25 – 28 جمادى الأولى 1440، الموافق ما بين 31 يناير و3 فبراير 2019، وذلك برعاية «سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية».

وبهذه المناسبة، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر: “تعد البطولة فرصة ملائمة لنا في إبراز الهوية الاستثمارية الوطنية (استثمر في السعودية) نظراً لما يمتلكه قطاعا الرياضة والترفيه في المملكة من إمكانات وفرص ممتازة للمستثمرين؛ إذ تتمتع المملكة بأعداد كبيرة من الشباب المهتمين بشكل متزايد بالرياضة، إلى جانب تنامي الدعم الحكومي وظهور مجموعة واسعة من الإصلاحات التنظيمية التي توفر الكثير من الفرص في هذين القطاعين.

وأضاف: في الواقع، تعد البطولة السعودية الدولية البطولة الأحدث في سلسلة من الفعاليات الرياضية البارزة والراقية التي ستقام في المملكة هذا العام، ومنها سباق الجائزة الكبرى لسباق الفورمولا إي، وكأس السوبر الإيطالي.

وتابع قائلاً: “وإلى جانب قيامها بتسليط الضوء على قطاعين يتمتعان بإمكانات استثمارية واعدة ومثيرة للاهتمام، ستوفر البطولة السعودية الدولية فرصة مهمة لإبراز جانب من المملكة لم يره من قبل العديد من المهتمين بالسعودية من كافة أنحاء العالم”.

ومن جهته، قال ياسر الرمبان، رئيس الاتحاد السعودي للغولف والعضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة وعضو مجلس الإدارة في مجموعة سوفت بنك: “نفخر بانضمام الهيئة العامة للاستثمار شريكاً في هذا الحدث الافتتاحي وإبراز هويتنا الوطنية “استثمر في السعودية”؛ حيث تحظى رياضة الجولف بمتابعة واهتمام كبير من قبل مجتمع الأعمال والاستثمار. ونحن على يقين أن هيئة الاستثمار ستضيف ثقلاً كبيراً لهذه المناسبة وستساعدنا في صياغة مستقبل مزدهر لرياضة الغولف، وفي مواصلة حراكهم على تطوير بيئة ديناميكية معاصرة للمملكة للحفاظ على دورها كجهة فاعلة ورائدة في الاقتصاد العالمي.

وستشهد البطولة، باعتبارها واحدة من أرقى البطولات الرياضية في المملكة وكأول بطولة جولف دولية للمحترفين فيها، مشاركة أربعة من أفضل خمسة لاعبي جولف في العالم، منهم أفضل ثلاثة لاعبين مصنفين في العالم؛ جاستين روز وبروكس كويبكاوداستين جونسون، للتنافس ضمن أحد أقوى الميادين الرياضية لهذا العام، في المدينة الاقتصادية وعلى أرض نادي وملعب الجولف «رويال غرينز» الحائز على العديد من الجوائز.

وتسعى المملكة إلى أن تصبح الاقتصاد الرياضي الرائد والأكثر تنافسية في المنطقة، بهدف توفير 140،000 فرصة عمل في قطاعي الرياضة والترفيه بحلول عام 2030، وبمساهمة سنوية في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 25 مليار ريال سعودي. ولتحقيق ذلك، تستهدف المملكة معدل نمو مركب يصل إلى 30% تقريباً خلال السنوات الخمس القادمة.

ومن المرجح أن تدعم التركيبة السكانية الملائمة للمملكة هذا النمو؛ حيث إن أكثر من نصف سكان المملكة تقريباً دون سن الثلاثين، ناهيك عن الالتزام الحكومي القوي بتنمية هذا القطاع؛ إذ تشير التقديرات إلى تخصيص 6.7 مليار ريال سعودي للاستثمار في الرياضة خلال السنوات الخمس القادمة.

بدورها تعمل الهيئة العامة للاستثمار على تشجيع الاستثمار وتسويق الفرص الاستثمارية في المملكة بالتعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى على جذب الاستثمارات ذات القيمة العالية والتوسع في نشاطها بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام. وقد أدت الفرص التي وفرها التحول الاقتصادي الذي تعيشه المملكة إلى زيادة الاهتمام الدولي بالاستثمار فيها، مما أدّى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 127% على أساس سنوي في عام 2018.

وعلى هامش البطولة وخارج نطاق الملاعب، ستضم هذه الفعالية الرياضية العديد من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى توفر مجموعة من الفعاليات الترفيهية التي تناسب كافة الأذواق والفئات العمرية داخل قرية الجولف العائلية. كذلك سيتم تقديم برنامج ضيافة حصري لعدد من الزوار المختارين، والذي يتوقع أن يضع معياراً جديداً للجودة والخبرة في عالم الجولف، إلى جانب توفر محطات للمأكولات الشهية والراقية، ومناطق للاجتماعات الخاصة ومنصات المشاهدة المخصصة للضيوف للاستمتاع بالحدث من منظور فريد ومختلف.