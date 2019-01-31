الانضباط ترفض احتجاج #القادسية وضمك.. وتوقف زين مباراتين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن رفض الاحتجاج المُقدم من ناديي القادسية وضمك.

ورفضت لجنة الانضباط احتجاج القادسية ضد نادي الفتح بشأن مشاركة لاعبه محمد الفهيد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الماضية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقرر اللجنة إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، أحمد يوسف زين لمباراتين، وإلزامه بدفع 20 ألف ريال، بعد قيامه بضرب لاعب الفتح والكرة خارج اللعب في الدقيقة 42، ما دفع الحكم لطرده مباشرة.

كما رفضت احتجاج نادي ضمك ضد المجزل لمشاركة لاعبه عبد الرحمن السعيد في مباراة الفريقين، نظرًا لأن تسجيله يُعتبر في نظر النادي مخالفًا لأحكام المادية (27/3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم لاتحاد الكرة.