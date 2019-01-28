#الاهلي_التعاون .. الراقي يفوز بشق الأنفس في مباراة الأهداف السبعة

#الاهلي_التعاون .. الراقي يفوز بشق الأنفس في مباراة الأهداف السبعة

2019/01/28
الساعة 11:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي في تحقيق فوز صعب على حساب مضيفه التعاون، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول عبر اللاعب عبدالفتاح عسيري في الدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني كثف نادي التعاون من ضغطه الهجومي حتى تمكن من تسجيل هدفين عبر اللاعبين إبراهيم الزبيدي وجهاد الحسين في الدقيقتين الـ56 والـ60.

واصل النادي الأهلي ضغطه، حتى تمكن اللاعب دجانيني تافاريس من تسجيل الهدف الثاني للراقي وهدف التعادل بالدقيقة الرابعة والستين.

أضاف الأهلي الهدف الثالث عبر اللاعب السوري عمر السومة في الدقيقة الـ80 من ركلة جزاء.

وأحرز التعاون هدف التعادل عبر اللاعب هيلدون أوجستون في الدقيقة الـ85 لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.

وفض الأهلي نتيجة التعادل، حيث سجل النجم تافاريس الهدف الرابع للراقي بالدقيقة الـ87 بطريقة جميلة.

انتهت مباراة الأهلي والتعاون بفوز الراقي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

أصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 30 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نادي التعاون عند 26 نقطة في المركز السادس.

 



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