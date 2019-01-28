الاهلي_التعاون .. الراقي يفوز بشق الأنفس في مباراة الأهداف السبعة

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي في تحقيق فوز صعب على حساب مضيفه التعاون، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول عبر اللاعب عبدالفتاح عسيري في الدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني كثف نادي التعاون من ضغطه الهجومي حتى تمكن من تسجيل هدفين عبر اللاعبين إبراهيم الزبيدي وجهاد الحسين في الدقيقتين الـ56 والـ60.

واصل النادي الأهلي ضغطه، حتى تمكن اللاعب دجانيني تافاريس من تسجيل الهدف الثاني للراقي وهدف التعادل بالدقيقة الرابعة والستين.

أضاف الأهلي الهدف الثالث عبر اللاعب السوري عمر السومة في الدقيقة الـ80 من ركلة جزاء.

وأحرز التعاون هدف التعادل عبر اللاعب هيلدون أوجستون في الدقيقة الـ85 لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.

وفض الأهلي نتيجة التعادل، حيث سجل النجم تافاريس الهدف الرابع للراقي بالدقيقة الـ87 بطريقة جميلة.

انتهت مباراة الأهلي والتعاون بفوز الراقي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

أصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 30 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نادي التعاون عند 26 نقطة في المركز السادس.

🎥 فيديو للهدف الرابع لنادي #الأهلي سجله اللاعب : دجانيني تفاريس في الدقيقة 86

التعاون 3 : 4 الأهلي #التعاون_الأهلي pic.twitter.com/dVZwDwlt8R — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 41

التعاون 2 : 2 الأهلي #التعاون_الأهلي pic.twitter.com/n0BYiTD3WL — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #التعاون سجله اللاعب : إبراهيم الزبيدي في الدقيقة 56

التعاون 2 : 2 الأهلي #التعاون_الأهلي pic.twitter.com/vlE6inVfzs — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #التعاون سجله اللاعب : جهاد الحسين في الدقيقة 59

التعاون 2 : 3 الأهلي #التعاون_الأهلي pic.twitter.com/6ipjsLvKHd — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب : دجانيني تفاريس في الدقيقة 64

التعاون 3 : 4 الأهلي #التعاون_الأهلي pic.twitter.com/gxuEvTAjwo — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عمر السومة في الدقيقة 80

التعاون 3 : 4 الأهلي #التعاون_الأهلي pic.twitter.com/CpWxPjF0TB — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #التعاون سجله اللاعب : هيلدون راموس في الدقيقة 86

التعاون 3 : 4 الأهلي #التعاون_الأهلي pic.twitter.com/FJsxCR1DsU — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019