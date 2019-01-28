البرلمان البريطاني يصوت على خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي 13 فبراير

المواطن - متابعة

نقلت قناة سكاي نيوز عن مصادر أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أبلغت المشرعين المنتمين لحزبها المحافظين، أمس الاثنين، بأنها تعتزم إجراء تصويت في البرلمان على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 13 فبراير.

وكان البرلمان رفض بأغلبية ساحقة في وقت سابق هذا الشهر الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج.

وقالت ماي: إنها تريد الحصول على امتيازات تتعلق بالحدود مع أيرلندا الشمالية من أجل كسب تأييد المشرعين المؤيدين للانسحاب من الاتحاد داخل حزبها ومن الحزب الصغير في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومتها.

وأبلغت ماي المشرعين المحافظين بأن عليهم توجيه رسالة للاتحاد الأوروبي بشأن التغيرات التي يريدون إدخالها على اتفاق الخروج.