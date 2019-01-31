البشير ردًا على الزحف الأكبر: تغيير الحكومة لا يتم عبر الواتساب!

المواطن - متابعة

قال الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، إن تغيير الحكومة والرئيس لا يتم عبر واتساب وفيسبوك، بل بصناديق الاقتراع والانتخابات والشعب من يقرر ذلك.

جاء ذلك قبيل انطلاق مسيرات متوقعة في عدة مدن وقرى، منها العاصمة الخرطوم والتي تتوجه فيها المواكب نحو القصر الرئاسي تحت شعار الزحف الأكبر، للمطالبة بتنحي البشير.

وشدد البشير، في خطاب جماهيري أمام مناصريه بولاية كسلا شرقي البلاد، على أن الانتخابات هي من تغير الحكومة والرئيس وليس عبر واتساب وفيسبوك.

ويشير الرئيس السوداني بذلك إلى نشطاء وأحزاب، دأبوا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات لإطلاق الدعوات المطالبة برحيل النظام وتنحي البشير، منذ اندلاع الاحتجاجات، ديسمبر الماضي.