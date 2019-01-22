البنود يطالبون بالترسيم.. إلى متى تظل القضية معلقه ومهمشة؟

المواطن - الرياض

يطالب موظفو البنوك بتعيينيهم ومساواتهم بزملائهم في سوق العمل، بعد سنوات من المعاناة، بسبب تدني الأجور التي يحصلون عليها، فضلا عن انعدام الاستقرار الوظيفي.

وتفاعل الكثير من المواطنين مع هاشتاق “البنود يطالبون بالترسيم”، والذي يرصد جانباً من معاناة موظفي البنود.

وعلق عواجي طلال على الوسم بقوله “إلى متى ستظل قضية موظفي البنود معلقه ومهمشة؟”.

وتفاعل خالد القارحي الهذلي مع الوسم بقوله “ياخادم الحرمين حفظك الله… بشرتنا بالتثبيت على مراتب بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٨هجري، لكن من يقف في طريق هذه البشارة؟، هرمنا ننتظر، وتحطمت الآمال من وزارة الخدمة، لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.

وقال FDEET_ALNASSER معلقاً على الوسم بقوله “محرومين من الدورات من البدلات ، من الترقيات ، وابسط حقوقي لم احصل عليها “.

وغرد علي السعدون بقوله “الله بيفرجها وتزين الاحوال، بوفهد وعدنا وان شاء الله الخير جاي”.

ورصد محمد الفهيقي جانباً من معاناة موظفي البنوك بقوله “راتب لا يتعدى ٣٥٠٠ ريال بنك الراجحي 1475 الف حسم صندوق العقاري 1667 الف ريال باقي ٣٠٠ ريال من الراتب بس مع بدل غلا المعيشه ١٣٠٠ وش يكفي المصروف العايلة او البنزين او الكهرب اذا الغي بدل غلا المعيشه يبقى بس ٣٠٠ ريال والله تعبنا”.

وغردت حصه العتيبي بقولها “يا ملكنا الغالي اكثر من 70 الف من شعبك بأنتظار تنفيذ بشارتك ، التي طال انتظارهُا ولم تُنفذ بعد !، ولم تتضح لنا الرؤيا ماهو سبب تأخرها، وعدك لنا بكلمة ( ابشروا بالخير )، جعلنا نعيش حياة اجمل رغم آلم الواقع، ولكن تأخير البشارة يقتل داخلنا”.