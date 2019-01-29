البيئة تحظر صيد الروبيان بالخليج العربي
اعتبارًا من فبراير القادم

البيئة تحظر صيد الروبيان بالخليج العربي

2019/01/29
الساعة 3:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن موعد حظر صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة سيبدأ في شهر فبراير القادم.
وأوضح مدير عام إدارة المصايد البحرية المهندس خالد الشايع، أن يوم الجمعة 26/5/1440 الموافق 1/2/2019م، سيكون موعد بدء الحظر، وسيستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 28/11/1440هـ الموافق 31/7/2019م.
ودعا الشايع الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة والمورد الاقتصادي المهم، مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة.



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