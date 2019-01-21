التحالف العربي يصدر 24 تصريحًا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الاثنين، أنه أصدر 34 تصريحًا جويًّا و6 تصاريح برية و161 تصريحًا لحماية القوافل الإنسانية، وكذلك 24 تصريحًا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية.

وقال التحالف العربي: إن السفن تحمل على متنها مواد غذائية ومشتقات نفطية، مشيرًا إلى أن خمس سفن تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة منذ شهر، وأن ميناء الصليف خالٍ من السفن منذ ثمانية أيام، بحسب “الإخبارية”.

ويوم أمس، أكد المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن تهريب السلاح إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية جعل منها تهديدًا للأمن الإقليمي، موضحًا أن إيران تزود الحوثيين بالطائرات المسيرة.