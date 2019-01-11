التحالف يدمر شبكة اتصالات عسكرية حوثية وكهف خبراء أجانب

التحالف يدمر شبكة اتصالات عسكرية حوثية وكهف خبراء أجانب

2019/01/11
الساعة 7:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن تحالف إعادة الشرعية في اليمن، تدمير شبكة اتصالات عسكرية لميليشيات الحوثي وكهف خبراء أجانب للتحكم بالطائرات بدون طيار.

وأوضح التحالف أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استولت على موقع لشركة اتصالات يمنية وحولته إلى مركز اتصالات عملياتي وتحكم بالطائرات بدون طيار.

وقال التحالف: إن تدمير مركز الاتصالات والتحكم لميليشيات الحوثي يتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ “الاستخدام الثنائي”، بحسب “سكاي نيوز”.

ولفت إلى أن استهداف مركز الاتصالات والتحكم يحيد العمليات الإرهابية لميليشيات الحوثي ويحقق الأمن الإقليمي والدولي.



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