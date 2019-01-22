الجبير يبحث تعزيز التعاون المشترك مع وزير خارجية البحرين

المواطن - واس

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة، جلسة مباحثات ثنائية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه للمملكة.

وتناولت جلسة المباحثات العلاقات الأخوية التاريخية المميزة التي تربط البلدين الشقيقين والشراكة القائمة وسبل تعزيزها، كما تطرقت للأوضاع في المنطقة والمستجدات الراهنة، وأهمية التصدي للسياسات الإيرانية الخطيرة المتمثلة في تدخلاتها العدائية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم، كما تم التأكيد على محاربة الإرهاب وداعميه ومن يعملون على نشر خطاب الكراهية.

حضر جلسة المباحثات معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بوزارة الخارجية الأستاذ أحمد قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن الرسي.

كما حضرها من الجانب البحريني، معالي الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، والوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية يوسف محمد جميل، ومدير إدارة المراسم والمؤتمرات حسن رياض الزياني، ومدير إدارة شؤون مجلس التعاون حسن إبراهيم صالح.