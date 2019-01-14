الجزائر تخفض إنتاج النفط 25 ألف برميل يوميًّا

المواطن - متابعة

أعلنت الجزائر رسميًا أنها خفضت إنتاجها من الخام حوالي 24 إلى 25 ألف برميل يوميًا منذ أول يناير في إطار اتفاق أوبك+ لتقليص الإمدادات.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن صلاح مكموش مدير التنقيب في سوناطراك قوله يوم الاثنين إنه قبل الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا الشهر الماضي كانت الجزائر تنتج 1.08 مليون برميل يوميًّا.

ووافق أعضاء أوبك، إلى جانب العديد من البلدان الأخرى، في ديسمبر من العام الماضي، على تخفيضات الإنتاج التي يبلغ مجموعها 1.2 مليون برميل يومياً من أجل وقف زيادة المعروض ودعم اقتصاداتها المعتمدة على التصدير.

وكان وزير الطاقة خالد الفالح ، قال أمس الأحد، إن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” تسير بشكل إيجابي، كما أن الدول الشريكة ستفي بالتزامات خفض الإنتاج الخاصة بها لتوازن أسواق النفط في 2019 رغم ما وصفه بسير البعض بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا.