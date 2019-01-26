الجماهير سلاح الإمارات ضد منتخب قطر

المواطن - مروة نبيل

نجحت الإمارات في الإطاحة بالمنتخب الأسترالي حامل لقب كأس آسيا من منافسات الدور ربع النهائي، ليتأهل الأبيض لنصف نهائي البطولة، ويُلاقي منتخب قطر بحثًا عن انتزاع بطاقة التأهل والمنافسة على اللقب القاري.

ولم يكن يتوقع الكثير أن تذهب الإمارات بعيدًا في كأس آسيا 2019 قبل انطلاق البطولة، إلا أن الجماهير لعبت دورًا هامًا في تألق الأبيض؛ وتأهله لنصف النهائي لملاقاة منتخب قطر ليُصبح على بُعد خطوة واحدة من المباراة النهائية.

وحظيت الإمارات بدعم جماهيري كبير طوال منافسات كأس آسيا 2019 التي بدأها الأبيض بالتعادل الإيجابي مع البحرين، قبل أن يتغلب على الهند بهدفين دون رد، واختتم دور المجموعات بالتعادل أمام تايلاند.

وفاز الأبيض في دور الـ16 على قيرغيزستان بثلاثية مقابل هدفين، وواصلت الإمارات التألق في ربع نهائي كأس آسيا 2019 وتغلبت على أستراليا بهدف دون رد، ليصعد الأبيض إلى نصف النهائي ويواجه منتخب قطر لكرة القدم.

وبعد نهاية مباراة الإمارات وأستراليا، امتلأت شوارع العين بالجماهير، احتفالًا بالتأهل إلى المربع الذهبي في كأس آسيا 2019، وملاقاة منتخب قطر لكرة القدم في رحلة بحث الأبيض عن التتويج باللقب القاري.

ولم يقتصر دعم الإمارات من المدرجات على الجماهير فقط، بل حرص الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، على مساندة الأبيض في مباراة قيرغيزستان، كما حضر نجم الهلال عمر عبدالرحمن عموري مواجهة أستراليا.

وشهدت مباراة الإمارات وأستراليا حضور أكثر من 25 ألف متفرج، وسط تفاعل كبير وتشجيع للاعبين طوال أحداث اللقاء، كما رفع الجمهور لافتة ضخمة مكتوب عليها “الفوز فقط هو الطريق للنهائي”.

وعقب نهاية مباراة الإمارات وأستراليا، هتفت الجماهير بشدة للاعبين؛ وطالبوهم بالفوز على منتخب قطر لكرة القدم، والوصول إلى نهائي كأس آسيا 2019.

وتُقام مباراة الإمارات ضد منتخب قطر لكرة القدم، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد “محمد بن زايد”، ومن المتوقع أن يصل الحضور الجماهيري لـ40 ألف متفرج، لتحفيز الأبيض لمواصلة مشواره في كأس آسيا 2019.