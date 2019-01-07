الحبسي يعود للتدريبات .. ومساعدا جيسوس يتركان #الهلال

المواطن - محمد سمعه

شارك الحارس العماني علي الحبسي، حارس مرمى نادي الهلال، في تدريبات أزرق العاصمة، اليوم الاثنين، وذلك في إطار استعدادات الأزرق لمواجهة نادي الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن التدريبات الجماعية لأزرق العاصمة شهدت مشاركة علي الحبسي ومحمد الشلهوب في التدريبات بعد إنهائهما للبرنامج التأهيلي.

وفي سياق آخر قدمت إدارة نادي الهلال شكرها وتقديرها لـ راؤول جوسيه وميجيب كاراسكو مساعدي المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الشكر على الفترة التي تواجدا فيها بنادي الهلال بعد طلب الثنائي الرحيل عن الفريق.

وجاء قرار جوسيه وكاراسكو بالرحيل عن الهلال وذلك رغبة منهما في ترك العمل الميداني والعمل في المجال الإداري الرياضي، وذلك بعد قدوم عروض لهما من نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وقرر جورجي جيسوس الاستعانة بمواطنه البرتغالي جواو كارلوس بيريز ليعمل كمساعد له خلال الفترة المقبلة.

سيواجه الهلال، نادي الرائد يوم الجمعة المقبل الموافق الحادي عشر من يناير على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري.