الحبيب: نطحة زيدان تعكس خواءً نفسيًّا.. وهذا الخطأ يتكرر مع اللاعبين

المواطن - الرياض

أكد البروفيسور طارق الحبيب، خبير الطب النفسي، أن التحفيز بالكلام لا يؤدي دورًا نفسيًّا جيدًا مع اللاعب إذا كان اللاعب لديه “نقص ثقة”.

وقدم الحبيب في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية تحليلًا مثيرًا لـ”نطحة” زين الدين زيدان الشهيرة، وقضية استفزاز اللاعبين داخل الملاعب، وقال: إن “النطحة تعكس خواءً نفسيًّا عند زيدان”.

ولفت إلى أن اللاعب السعودي والعربي لا يحصل على تأهيل نفسي طويل المدى، وأن الكابتن سامي الجابر مهول تأهيله النفسي وإدارته لذاته، ومن اللاعبين العرب الكابتن محمود الخطيب صاحب الكاريزما.

وتابع أن المعتاد عند المدربين منع اللاعبين من التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام قبل المباراة، وهذا من حيث البعد النفسي خطأ.