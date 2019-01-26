الحربي: حارس أوزبكستان في الطريق لـ #أُحد

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي أُحد، سعود الحربي عن اقتراب تعاقده مع حارس مرمى منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم، إينياتي نيستروف.

وأكد الحربي أن المفاوضات مع حارس مرمى منتخب أوزبكستان تمت بنجاح، وسيتم الإعلان رسميًا عن انضمامه خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لحساب نادي أُحد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكان نادي أُحد قد نجح مؤخرًا في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مؤمن زكريا على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، أملًا في انتشال الفريق من أزمته الحالية.

ويسعى مجلس إدارة نادي أُحد لإبرام مزيد من التعاقدات خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين ومن أصحاب الخبرات.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط فقط من 16 مباراة.